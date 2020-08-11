Atletizmde 2020 yaz sezonu ilk lig yarışması Denizli'de yapılacak
Türkiye Atletizm Federasyonu, 2020 sezonunda yaz dönemi ilk lig yarışmasının, 18 yaş altı kategorisinde Denizli'de yapılacağını duyurdu.
11.08.2020 11:41 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:44
Türkiye Atletizm Federasyonu, 2020 sezonunda yaz dönemi ilk lig yarışmasının, 18 yaş altı kategorisinde Denizli'de yapılacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek etap yapılacak Spor Toto Atletizm Ligi, 11-12 Ağustos tarihlerinde, erkeklerde 14, kadınlarda 10 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek.
11 Ağustos Salı günü 16.00-21.00, 12 Ağustos Çarşamba günü ise 15.30-20.30 arasında yapılacak yarışmalar, "TAFTV" YouTube kanalı üzerinden yayımlanacak.
Kaynak: AA