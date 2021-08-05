Atletizm yürüyüşte 3 sporcumuz olimpiyata veda etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atletizm yürüyüşte 3 sporcumuz olimpiyata veda etti

Atletizm yürüyüşte 3 sporcumuz olimpiyata veda etti
Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Milli yürüyüşcüler Salih Korkmaz sakatlanarak yarışı terkederken, Şahin Şenoduncu ve Abdülselam İmuk olimpiyata veda ettiler.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Milli yürüyüşcüler Salih Korkmaz sakatlanarak yarışı terkederken, Şahin Şenoduncu ve Abdülselam İmuk olimpiyata veda ettiler.

Erkekler 20 Km yürüyüş mücadelesinde sporcularımızdan Şahin Şenoduncu 1: 27: 39'luk derecesiyle 34'ücü, Abdülselam İmuk 1: 32: 27 ile 48'inci olurken, yarışı ilk 10 içerisinde götüren Salih Korkmaz, sakatlık yaşadı. 3 sporcu da Tokyo'ya veda etti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Bülent Turan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Seda Sayan Tuğba Özay Haluk Levent
Spor Muslera Mete Gazoz Burak Elmas Rıza Kayaalp Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Atletizm yürüyüşte 3 sporcumuz olimpiyata veda etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 13:27:52. #1.14#

title