Atletizm yürüyüşte 3 sporcumuz olimpiyata veda etti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Milli yürüyüşcüler Salih Korkmaz sakatlanarak yarışı terkederken, Şahin Şenoduncu ve Abdülselam İmuk olimpiyata veda ettiler.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Milli yürüyüşcüler Salih Korkmaz sakatlanarak yarışı terkederken, Şahin Şenoduncu ve Abdülselam İmuk olimpiyata veda ettiler.

Erkekler 20 Km yürüyüş mücadelesinde sporcularımızdan Şahin Şenoduncu 1: 27: 39'luk derecesiyle 34'ücü, Abdülselam İmuk 1: 32: 27 ile 48'inci olurken, yarışı ilk 10 içerisinde götüren Salih Korkmaz, sakatlık yaşadı. 3 sporcu da Tokyo'ya veda etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata