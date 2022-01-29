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Atletizm: Vittel Uluslararası Salon Yarışması

AA, Musa Samur - Spor
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Atletizm: Vittel Uluslararası Salon Yarışması

Milli sporcu Kayhan Özer, Vittel Uluslararası Salon Atletizm Yarışması'nda 60 metrede birinciliği elde etti.

Milli sporcu Kayhan Özer, Vittel Uluslararası Salon Atletizm Yarışması'nda 60 metrede birinciliği elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kayhan Özer, Fransa'da yapılan Vittel Uluslararası Salon Yarışması'nda 60 metrede 6.68 derece yaparak birinci oldu." ifadesine yer verildi.

AA / Musa Samur - Spor

Milli Sporcu, Atletizm, Fransa, Kayhan, Spor, Haber

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