Atletizm Türkiye Şampiyonası Başladı

Atletizm Türkiye Şampiyonası BaşladıVizyon Çağdaş ve kurumsal bir yapıda İşitme engelli bireylere yönelik spor branşlarına yaygınlık ve katılım kazandırmak, uluslararası alanda sürekliliği sağlamak.