Atletizm: Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Atletizm: Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası

17.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:32
Atletizm: Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası'nda 4 Türkiye rekoru kırıldı.

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası'nda 4 Türkiye rekoru kırıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada göre Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlarda Ayşe Tekdal, 23 Yaş Altı ve büyükler Türkiye rekorlarını kırarak birinciliği elde etti.

Avrupa 23 Yaş Altı şampiyonu milli yürüyüşçü Ayşe Tekdal, yarışı 21.00.97'lik derecesiyle eski rekortmen Meryem Bekmez'in önünde kazanırken, Türkiye rekorunu 50 saniyeden fazla geliştirdi. Bekmez'e ait 2018'den kalma eski rekor 21.54.25'ti. Yarışta ayrıca Nergiş Adaş'a ait 23 Yaş Altı rekoru da yenilenmiş oldu.

Serhat Güngör ise 20 Yaş Altında iki Türkiye rekoru kırdı. 5 bin metrelik büyük erkekler yarışını 20.03.56'lık derecesiyle bitirip, Türkiye üçüncüsü olan Serhat, bu dereceyle 2016 yılında Salih Korkmaz'ın yaptığı 20.20.81'lik Türkiye salon rekorunu yeniledi.

Serhat Güngör'ün ayrıca 3 bin metre geçiş zamanında kayda geçirdiği 11.47.57'lik derece de, Selman İlhan'a ait 12.08.98'lik 20 yaş altı salon rekorunu yaklaşık 21 saniye aşağıya çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Ümit Özdağ Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Bülent Ersoy Demet Özdemir Jennifer Lopez
Spor Ersun Yanal Mesut Bakkal İsmail Kartal Emre Taşdemir Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Bursa İtfaiye Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Atletizm: Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 17:38:43. #1.15#
title