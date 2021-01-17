Atletizm: Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası'nda 4 Türkiye rekoru kırıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada göre Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlarda Ayşe Tekdal, 23 Yaş Altı ve büyükler Türkiye rekorlarını kırarak birinciliği elde etti.

Avrupa 23 Yaş Altı şampiyonu milli yürüyüşçü Ayşe Tekdal, yarışı 21.00.97'lik derecesiyle eski rekortmen Meryem Bekmez'in önünde kazanırken, Türkiye rekorunu 50 saniyeden fazla geliştirdi. Bekmez'e ait 2018'den kalma eski rekor 21.54.25'ti. Yarışta ayrıca Nergiş Adaş'a ait 23 Yaş Altı rekoru da yenilenmiş oldu.

Serhat Güngör ise 20 Yaş Altında iki Türkiye rekoru kırdı. 5 bin metrelik büyük erkekler yarışını 20.03.56'lık derecesiyle bitirip, Türkiye üçüncüsü olan Serhat, bu dereceyle 2016 yılında Salih Korkmaz'ın yaptığı 20.20.81'lik Türkiye salon rekorunu yeniledi.

Serhat Güngör'ün ayrıca 3 bin metre geçiş zamanında kayda geçirdiği 11.47.57'lik derece de, Selman İlhan'a ait 12.08.98'lik 20 yaş altı salon rekorunu yaklaşık 21 saniye aşağıya çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük