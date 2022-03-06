Atletizm: Tokyo Maratonu

15. Tokyo Maratonu'nu, erkeklerde Kenyalı Eliud Kipchoge, kadınlarda ise vatandaşı Brigid Kosgei kazandı.

Boston, New York, Chicago, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, Japonya'nın başkenti Tokyo'da koşuldu.

Erkeklerde ilk 2 sırayı Kenyalı atletler aldı. Bitiş çizgisini 2 saat 2 dakika 40 saniyede geçerek parkur rekoru kıran Eliud Kipchoge, birinci, 2: 03: 13'lük dereceye sahip Amos Kipruto 2. oldu. Etiyopyalı Tamirat Tola ise 2: 04: 14 ile yarışı 3. sırada bitirdi.

Bir parkur rekoru da kadınlarda geldi. Kenyalı Brigid Kosgei, 2: 16: 02'lik derecesiyle kürsünün zirvesine çıktı. Etiyopyalı Ashete Bekere (2: 17: 58) gümüş, vatandaşı Gotytom Gebreslase (2: 18: 18) bronz madalyanın sahibi oldu.