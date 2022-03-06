Atletizm: Tokyo Maratonu
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15. Tokyo Maratonu'nu, erkeklerde Kenyalı Eliud Kipchoge, kadınlarda ise vatandaşı Brigid Kosgei kazandı.
15. Tokyo Maratonu'nu, erkeklerde Kenyalı Eliud Kipchoge, kadınlarda ise vatandaşı Brigid Kosgei kazandı.
Boston, New York, Chicago, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, Japonya'nın başkenti Tokyo'da koşuldu.
Erkeklerde ilk 2 sırayı Kenyalı atletler aldı. Bitiş çizgisini 2 saat 2 dakika 40 saniyede geçerek parkur rekoru kıran Eliud Kipchoge, birinci, 2: 03: 13'lük dereceye sahip Amos Kipruto 2. oldu. Etiyopyalı Tamirat Tola ise 2: 04: 14 ile yarışı 3. sırada bitirdi.
Bir parkur rekoru da kadınlarda geldi. Kenyalı Brigid Kosgei, 2: 16: 02'lik derecesiyle kürsünün zirvesine çıktı. Etiyopyalı Ashete Bekere (2: 17: 58) gümüş, vatandaşı Gotytom Gebreslase (2: 18: 18) bronz madalyanın sahibi oldu.