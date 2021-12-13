Atletizm Takımı Geyik Koşusundan 3 Dereceyle Döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atletizm Takımı Geyik Koşusundan 3 Dereceyle Döndü

Atletizm Takımı Geyik Koşusundan 3 Dereceyle Döndü
Bültenler - Haberler | Güncel

İnegöl Belediyespor Atletizm Takımı, İstanbul Belgrat Ormanında düzenlenen Geyik Koşusuna katıldı. 3 sporcu kendi kategorilerinde 1'incilik ve 3'üncülük dereceleri elde etti.

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - Her branşta farklı başarı hikayeleri yazan İnegöl Belediye Spor Kulübü, atletizmde de dereceler almaya devam ediyor. İnegöl Belediye Spor Kulübü Atletizm Takımı, son olarak hafta sonu İstanbul'da düzenlenen Belgrat Ormanları Geyik Koşularına katıldı. 3 sporcu, buradan 3 dereceyle dönmeyi başardı.

Turuncu Lacivertli kulübün temsilcilerinden Hatice Çam, 34-45 yaş kategorisinde 1'inci oldu. Hülya Takım isimli yarışmacı 45-54 yaş kategorisi 3'üncülüğü elde ederken, Mehmet Günay ise 18-34 yaş kategorisinde 3'üncü olarak kürsüye İnegöl Belediyespor flamasını taşımayı başardı.

Sahte faturalarla devleti 750 milyon lira zarara uğratan suç örgütüne operasyon

Sahte faturalarla devleti 750 milyon lira zarara uğratan suç örgütüne operasyon

 Emniyet tespitte bulundu, savcılık harekete geçti! HDP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma

Emniyet tespitte bulundu, savcılık harekete geçti! HDP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma

 Yalnızca İstanbul ve Ankara değil! Meteoroloji cuma gününü işaret edip ülke geneli için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu

Yalnızca İstanbul ve Ankara değil! Meteoroloji cuma gününü işaret edip ülke geneli için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title