Atletizm Süper Lig ilk kademe yarışmaları Bursa'da başlıyor Atletizmde yılın en önemli yurt içi etkinliği Turkcell Türkiye Atletizm Süper Lig ilk kademe yarışmaları yarın ve perşembe günü Bursa'da yapılacak.

Atletizmde yılın en önemli yurt içi etkinliği Turkcell Türkiye Atletizm Süper Lig ilk kademe yarışmaları yarın ve perşembe günü Bursa'da yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en iyi atletlerinin katılacağı 2020 sezonunun ilk kademe yarışmalarında erkekler ve kadınlar liginde sekizer kulüp yarışacak.

İlk kez 1988 yılında yapılan o zamanki adıyla Atletizm 1. Ligi organizasyonunda 33. sezon yarışmalarının yine önemli bir çekişmeye ve yılın en iyi derecelerine sahne olması bekleniyor. İki kademeli olarak gerçekleşecek ligin final kademesi de 10 gün sonra yine Bursa'da koşulacak.

Alınan karar uyarınca bu sezondan itibaren yabancı atletlerin yarışamayacağı ligde, milli takımın yıldız isimleriyle birlikte genç kuşağın yetenekli atletleri de ter dökme fırsatı yakalayacak.

Turkcell Türkiye Atletizm Süper Lig'de 2020 sezonunda yarışacak takımlar şöyle:

Erkekler: Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor, Ankara TSK Gücü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Fenerbahçe, Galatasaray, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, ENKA ve Adana Seyhan Belediyespor.

Kadınlar: Beşiktaş, Gaziemir Belediyespor, Fenerbahçe, Momentum Spor Kulübü, Tokat Anadolu Gençlik, Adana Seyhan Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyesi, ENKA.

Ligde yarışacak isimler arasında halen büyükler Türkiye rekorunu elinde tutan isimlerden 14'ü kulüpleri için ter dökecek.

Bu isimler; Ramil Guliyev, Yavuz Can, Yasmani Copello, Aras Kaya, Alperen Acet, Jak Ali Harvey, Kaan Kigen Özbilen, Mikdat Sevler, Eşref Apak, Emel Dereli, Yasemin Can, Eda Tuğsuz ve Tuğçe Şahutoğlu.

Büyüklerde Türkiye rekoru sahibi olan bu grubun yanı sıra Özkan Baltacı, Tuğba Danışmaz, Mizgin Ay, Özlem Kaya, Özlem Becerek, Aykut Ay, Yiğitcan Hekimoğlu, Umut Uysal, Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Ramazan Özdemir gibi bir çok milli atlet de yarışlarda boy gösterecek.

Yarışmalar, 19-20 Ağustos tarihlerinde saat 16.30-20.30 arasında TAF TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Kaynak: AA