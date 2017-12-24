İstanbul'da düzenlenen Atletizm Salon Rekor Deneme Yarışmaları'nda toplam 7 Türkiye rekoru kırıldı.



Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon, ikinci gün müsabakalarının ardından sona erdi.



Milli atlet Mizgin Ay, 60 ve 200 metrede hem yıldızlar hem de gençlerde toplam 4 Türkiye rekoruna imza attı. Mizgin, 60 metrede 7.52 ile kendisine ait rekoru 7.51'lik derecesiyle geliştirdi. Mizgin Ay, 200 metrede ise 24.20'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı. Eski rekor 24.69 ile yine Mizgin'e aitti.



Gülle atmada mücadele eden milli sporcu Alperen Karahan ise yıldızlarda Türkiye rekoru kırdı. Alperen, 18.70 ile kendisine ait olan rekoru, önce 18.88'e ardından ise 18.97'ye çıkardı.



Üç adım atlama kadınlarda Cemre Bitgin, erkeklerde de Necati Er, 23 Yaş Altı Türkiye rekorunun sahibi oldu. Cemre, 13.25 metre, Necati ise 16.24 ile Türkiye rekoru kırdı.