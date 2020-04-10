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Atletizm, Görükle, Bursa, Spor

Atletizm pisti tribünü mayıs sonu hazır

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Merkez Kampüsü içerisinde devam eden atletizm pisti tribün ikmal inşaatında sona gelindi.

10.04.2020 14:01 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:01
Atletizm pisti tribünü mayıs sonu hazır

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Merkez Kampüsü içerisinde devam eden atletizm pisti tribün ikmal inşaatında sona gelindi. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, pistin mayıs sonunda hazır olacağını açıkladı.

BUÜ Merkez Kampüsü içerisinde 14 Kasım 2019'da ihaleye çıkarılan BUÜ Açık Kapalı Spor Tesisleri Atletizm Pisti Tribünü ikmal inşaatının tamamlanmasına çok az kaldı. Rektör Ahmet Saim Kılavuz, inşaatı teftiş etti. Koronavirüs sebebiyle sosyal mesafenin korunduğu ziyarette yetkililerden projenin geldiği aşama hakkında bilgiler alan Kılavuz, tribün inşaatının 30 Mayısta tamamlanacağını açıkladı. 14 Kasım 2019'da ihaleye çıktıklarını ve 17 Aralıkta inşaatın başladığını kaydeden Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, "İnşaat taban alanı 1800 metrekare, toplam alanı ise 3000 metrekareyi buluyor. Zemin katta 960 metrekarelik hazırlık alanı, derslikler, alet depoları, soyunma odaları, duşlar, mescit ve helalar alıyor. Üst katta 107 metrekarelik performans laboratuvarı, 230 metrekarelik aletli fitness salonu, yine 230 metrekarelik başka bir fitness salonu, 107 metrekarelik bir derslik, soyunma odaları, duş ve tuvaletler bulunuyor. Tribünde toplam 1600 koltuk bulunacak" şeklinde konuştu.

Üniversite bünyesinde farklı bölgelerde eksiklikler tespit ettiklerini ve bunların giderilmesi için projeler hazırlamaya devam ettiklerini vurgulayan Rektör Kılavuz, "Görevdeki ilk yılımızı dolduruyoruz. Süreç içerisinde ilk etapta öğrenci, akademisyen ve personel memnuniyetini ön plana çıkardık. Bir yıl boyunca bu memnuniyetin yükselmesine gayret ettik. Ciddi bir yol aldığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda Görükle Kampüsü başta olmak üzere Üniversitemizdeki fiziki eksiklikleri de tespit ettik. Gerekli müdahaleleri teker teker yapıyoruz. Üniversitemizin ve bizlerin gücü yettiği oranda bu eksiklikleri giderecek ve daha modern, daha iyi bir kampüs ortamı oluşturacağız. Bu konuda emek veren tüm yöneticilerimizi, idari personelimizi, akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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