Atletizm Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Atletizm rekoru kaç? Avrupa Atletizm rekoru kaç?

Olimpiyat spor dallarının en önemli branşlarından atletizm, rekorları ile merak konusu oldu. Peki, Atletizm Olimpiyat rekoru kaç, Dünya Atletizm rekoru kaç, Avrupa Atletizm rekoru kaç? İşte, atletizm sporunun merak edilen rekorları ve detayları…