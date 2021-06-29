Atletizm Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Atletizm rekoru kaç? Avrupa Atletizm rekoru kaç?
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Atletizm Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Atletizm rekoru kaç? Avrupa Atletizm rekoru kaç?

Atletizm Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Atletizm rekoru kaç? Avrupa Atletizm rekoru kaç?
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Olimpiyat spor dallarının en önemli branşlarından atletizm, rekorları ile merak konusu oldu. Peki, Atletizm Olimpiyat rekoru kaç, Dünya Atletizm rekoru kaç, Avrupa Atletizm rekoru kaç? İşte, atletizm sporunun merak edilen rekorları ve detayları…

En temel spor aktivitelerinden olan atletizm, olimpiyatlarda da ilgi ile takip ediliyor. Konu hakkında detaydalar merak edilirken Atletizm Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Atletizm rekoru kaç? Avrupa Atletizm rekoru kaç?

ATLETİZM REKORLARI

Etkinlik/ Rekor/ Atlet

100 m Gelişim9.58 (+0,9 m/s) Usain Bolt

200 m Gelişim 19.19 (-0,3 m/s) Usain Bolt

400 m Gelişim 43.18 Michael Johnson

800 m Gelişim 1:41.01 David Rudisha

1000 m 2:11.96 Noah Ngeny

1500 m Gelişim 3:26.00 Hicham El Guerrouj

Mil Gelişim 3:43.13 Hicham El Guerrouj

2000 m 4:44.79 Hicham El Guerrouj

3000 m Gelişim 7:20.67 Daniel Komen

5000 m Gelişim 12:37.35 Kenenisa Bekele

10.000 m Gelişim 26:17.53 Kenenisa Bekele

10 km (yol) 26:44:00 Leonard Patrick Komon

15 km (yol) 41:13:00 Leonard Patrick Komon

20.000 m (pist) 56:26.0+ Haile Gebrselassie

20 km (yol) 55:21+ Zersenay Tadese

Yarı maraton 58:23:00 Zersenay Tadese

Bir saat 21285 m Haile Gebrselassie

25.000 m (pist) 1:12:25.4+ Moses Mosop

25 km (yol) 01:11:50 Samuel Kosgei

30.000 m (pist) 1:26:47.4 Moses Mosop

30 km (yol) 1:27:37+ Peter Cheruiyot Kirui

Maraton Gelişim 02:03:38 Patrick Makau Musyoki

100 km (yol) 06:13:33 Takahiro Sunada

3000 m hendekli 7:53.63 Saif Saaeed Shaheen

110 m engelli Gelişim 12.87 (+0.9 m/s) Dayron Robles

400 m engelli Gelişim 46.78 Kevin Young

Yüksek atlama Gelişim 2,45 m Javier Sotomayor

Sırıkla atlama Gelişim 6,15 m A Renaud Lavillenie

Uzun atlama Gelişim 8,95 m (+0,3 m/s) Mike Powell

Üç adım atlama Gelişim 18,29 m (+1,3 m/s) Jonathan Edwards

Gülle atma Gelişim 23,12 m Randy Barnes

Disk atma 74,08 m Jürgen Schult

Çekiç atma Gelişim 86,74 m Yuriy Sedykh

Cirit atma Gelişim "98.48 m

(Mevcut tasarım)" Jan Zelezny

"104,80 m

(eski)" Uwe Hohn

Dekatlon Gelişim 9026 puan Roman Šebrle

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Atletizm Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Atletizm rekoru kaç? Avrupa Atletizm rekoru kaç? - Haberler
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