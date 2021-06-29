Atletizm Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Atletizm rekoru kaç? Avrupa Atletizm rekoru kaç?
Olimpiyat spor dallarının en önemli branşlarından atletizm, rekorları ile merak konusu oldu. Peki, Atletizm Olimpiyat rekoru kaç, Dünya Atletizm rekoru kaç, Avrupa Atletizm rekoru kaç? İşte, atletizm sporunun merak edilen rekorları ve detayları…
En temel spor aktivitelerinden olan atletizm, olimpiyatlarda da ilgi ile takip ediliyor. Konu hakkında detaydalar merak edilirken Atletizm Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Atletizm rekoru kaç? Avrupa Atletizm rekoru kaç?
ATLETİZM REKORLARI
Etkinlik/ Rekor/ Atlet
100 m Gelişim9.58 (+0,9 m/s) Usain Bolt
200 m Gelişim 19.19 (-0,3 m/s) Usain Bolt
400 m Gelişim 43.18 Michael Johnson
800 m Gelişim 1:41.01 David Rudisha
1000 m 2:11.96 Noah Ngeny
1500 m Gelişim 3:26.00 Hicham El Guerrouj
Mil Gelişim 3:43.13 Hicham El Guerrouj
2000 m 4:44.79 Hicham El Guerrouj
3000 m Gelişim 7:20.67 Daniel Komen
5000 m Gelişim 12:37.35 Kenenisa Bekele
10.000 m Gelişim 26:17.53 Kenenisa Bekele
10 km (yol) 26:44:00 Leonard Patrick Komon
15 km (yol) 41:13:00 Leonard Patrick Komon
20.000 m (pist) 56:26.0+ Haile Gebrselassie
20 km (yol) 55:21+ Zersenay Tadese
Yarı maraton 58:23:00 Zersenay Tadese
Bir saat 21285 m Haile Gebrselassie
25.000 m (pist) 1:12:25.4+ Moses Mosop
25 km (yol) 01:11:50 Samuel Kosgei
30.000 m (pist) 1:26:47.4 Moses Mosop
30 km (yol) 1:27:37+ Peter Cheruiyot Kirui
Maraton Gelişim 02:03:38 Patrick Makau Musyoki
100 km (yol) 06:13:33 Takahiro Sunada
3000 m hendekli 7:53.63 Saif Saaeed Shaheen
110 m engelli Gelişim 12.87 (+0.9 m/s) Dayron Robles
400 m engelli Gelişim 46.78 Kevin Young
Yüksek atlama Gelişim 2,45 m Javier Sotomayor
Sırıkla atlama Gelişim 6,15 m A Renaud Lavillenie
Uzun atlama Gelişim 8,95 m (+0,3 m/s) Mike Powell
Üç adım atlama Gelişim 18,29 m (+1,3 m/s) Jonathan Edwards
Gülle atma Gelişim 23,12 m Randy Barnes
Disk atma 74,08 m Jürgen Schult
Çekiç atma Gelişim 86,74 m Yuriy Sedykh
Cirit atma Gelişim "98.48 m
(Mevcut tasarım)" Jan Zelezny
"104,80 m
(eski)" Uwe Hohn
Dekatlon Gelişim 9026 puan Roman Šebrle