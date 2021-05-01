Atletizm Olimpik Deneme Yarışmaları, Mersin'de başladı
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Atletizm Olimpik Deneme Yarışmaları, Mersin'de başladı

İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ - Haberler | Spor

- Atletizm Olimpik Deneme Yarışmaları, Mersin'de başladı Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 faaliyet programında yer alan 'Atletizm Olimpik Deneme Yarışları', Mersin'in ev sahipliğinde başladı.

- Atletizm Olimpik Deneme Yarışmaları, Mersin'de başladı

MERSİN - Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 faaliyet programında yer alan 'Atletizm Olimpik Deneme Yarışları', Mersin'in ev sahipliğinde başladı. Türkiye dahil 5 ülkeden 380 sporcunun katıldığı yarışmada, milli takıma gidecek sporcularda seçilecek.

Nevit Yanıt Atletizm Kompleksinde başlayan yarışmaya, Türkiye, Özbekistan, Tunus, İran ve Lübnan'dan 380 sporcu katıldı. 2 gün boyunca yarışacak sporcular, alacakları derecelere göre Milli Takıma seçilecek. Tüm branşlarda yarışacak olan sporcular, kendilerini test etmiş olacaklar. Yarışmalarda pandemi kuralları uygulanırken, maske ve sosyal mesafelere de dikkat ediliyor.

"Uluslararası bir düzeyde yarışma olacak"

Yapılan yarışmayla ilgili İHA muhabirine konuşan Atletizm Mersin İl Temsilcisi Halil Oğuz, yarışmaların bugün ve yarın yapılacağını belirterek, "Burada 380 sporcu yarışacak. 30 sporcuda kadın ve erkek olmak üzere çoklu branşlarda yarışacak. Türk sporcuların yanında Özbekistan, Tunus, İran, Lübnan'dan sporcular burada var. Buraya aslında 5'li yarışmada diyebiliriz. 80 yabancı sporcu var. Uluslararası bir düzeyde yarışma olacak. Burası çoklu branşların birinci kademesi. İkinci kademenin hangi ilde olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. 10 bin metrede Türkiye şampiyonası olduğu için Milli takım seçmesi niteliğinde olacak. Gidilip, gidilmeyeceği konusundaki kararı da yine federasyonumuz verecektir" şeklinde konuştu.

"Bugün rekor çıkabilir"

Şu ana kadar yapılan yarışmalarda iyi dereceler çıktığını vurgulayan Oğuz, "Burada olimpiyat kotasını yakalayabilecek sporcular var. Bütün branşlarda yarışmalar olacak. Çoklu branşlarda 10 branş var. 10 bin metrede 30 sporcumuz var. İyi sporcularımızda var. Bugün rekor çıkabilir. İnşallah bunu başarabilecek sporcularımız var. Bütün sporculara başarılar diliyorum. Tam kapanma olmasına rağmen bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum" dedi.

Atletizm Olimpik Deneme Yarışmaları, Mersin'de başladı
Atletizm Olimpik Deneme Yarışmaları, Mersin'de başladı
Atletizm Olimpik Deneme Yarışmaları, Mersin'de başladı
Atletizm Olimpik Deneme Yarışmaları, Mersin'de başladı
Atletizm Olimpik Deneme Yarışmaları, Mersin'de başladı
Atletizm Olimpik Deneme Yarışmaları, Mersin'de başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ

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