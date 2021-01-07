Atletizm Milli Takımı'nın Mersin kampı sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Atletizm Milli Takımı'nın Mersin kampı sürüyor

07.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:44
Atletizm Milli Takımı'nın Mersin kampı sürüyor

MERSİN'de kamp yapan Atletizm Milli Takımı günde çift idmanla Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almak için hazırlanıyor.

MERSİN'de kamp yapan Atletizm Milli Takımı günde çift idmanla Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almak için hazırlanıyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan ve Mersin'de 1 Ocak'ta başlayıp 31 Ocak'ta sona erecek Atletizm Milli Takım kampını Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ziyaret etti. Müdür Demir, 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almak için hazırlıklarını Mersin Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde günde çift idmanla sürdüren ay-yıldızlı sporcularla sohbet edip başarılar diledi.

Mersin'in havasının ve tesislerin çok iyi olduğunu, kampın verimli geçtiğini belirten milli atlet Emin Öncel, "1 Ocak'ta başlayan hazırlık kampımız gerek iklim koşullarının gerekse kamp yaptığımız tesisin her anlamda iyi olması ile oldukça verimli geçiyor. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde 2 idman yapıyoruz. Hedefimiz öncelikli olarak 2021 yılı içinde yapılacak Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almak. Bunun için varımızı yoğumuzu ortaya koyarak, olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Atletizm Milli Takımı'nın Mersin kampı sürüyor
Atletizm Milli Takımı'nın Mersin kampı sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlker Başbuğ Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan Serdar Ortaç Gonca Vuslateri
Spor Güven Yalçın Sergen Yalçın Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Atletizm Milli Takımı'nın Mersin kampı sürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 15:44:07. #1.14#
title