HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Atletizm Milli Takımı'nın Erzurum kampı başladı

Atletizm Milli Takımı sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla ara verilen kamp çalışmaları kapsamında Erzurum'da toplandı.

Atletizm Milli Takımı'nın Erzurum kampı başladı
02.07.2020 19:09 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:46

Atletizm Milli Takımı sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla ara verilen kamp çalışmaları kapsamında Erzurum'da toplandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Atletizm Tartan Pisti ile Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki atletizm pistinde antrenmanlara başlayan milli takım, mesafe, maraton ve yürüyüş branşlarından 40 sporcuyla, yaklaşık 2 ay kentte kamp yapacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi döneminde sporcuların her biri ayrı yerlerde olacak şekilde kampları devam ettirdiklerini belirtti.

Normalleşme süreci içerisinde, sosyal mesafeyi koruyarak ve Sağlık Bakanlığının açıklamış olduğu 14 kurala uyarak antrenmanlara devam edeceklerini aktaran Çintimar, "Sekiz ayrı yerde kampımız var. Mesafe kampı için Erzurum'dayız. Erzurum tüm spor branşları için iklim ve hava olarak son derece uygun. Sporcularımız da Erzurum'u tercih ediyorlar." diye konuştu.

Çintimar, 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almak için mücadelelerini sürdüreceklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kotası kesinleşmiş Yavuz Ağralı ve Meryem Bekmez burada. Diğerleri de açılacak yarışlarla birlikte kotalarını tamamlayıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Erzurum'un bir yüksek performans merkezi olarak bu kampları alması doğal hakkı. Antrenmanları burada son derece güzel ve ılıman bir iklimde yapıp, ardından ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin çabası içerisindeyiz. Federasyon olarak son 6 yıl içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın da desteğiyle, Avrupa'nın yükselen bir yıldızı haline geldik. Aynı zamanda ülkemizde de başarı grafiği en üst seviyelere çıkan federasyonlardan birisiyiz. Bu çalışmalarımıza kulüpler, antrenörler ve teknik heyetlerle, son derece güçlü bir şekilde devam ediyoruz."

Kampa katılan sporculardan milli atlet Meryem Bekmez, yüksek rakımda daha iyi antrenmanlar yapabilmek için Erzurum'a geldiklerini kaydederek, "Kamp çok verimli geçiyor. Pandemi döneminde zor bir süreç geçirdik ve antrenman da yapamadık. Şu anda gayet iyiyiz. 2021'deki Tokyo Olimpiyat Oyunları için çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Yavuz Ağralı ise Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla 2-3 ay boyunca evde antrenman yapmaya çalıştıklarını, bakanlık ve federasyonun desteği ile Erzurum'a geldiklerini dile getirerek, "Buraya geldik ve toparlanmaya çalışıyoruz. Tokyo'ya en iyi şekilde hazırlanıp, orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Pandemi diğer sporcular gibi bizi de olumsuz etkiledi." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi Spor
Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı Spor
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar Spor
Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler Spor
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde Spor
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı Spor
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi
Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi
Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: Yabancı kuralı TFF'nin izniyle önümüzdeki sezon 12'ye iniyor
Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: Yabancı kuralı TFF'nin izniyle önümüzdeki sezon 12'ye iniyor
Tunceli'de bin yıllık dut ağaçları bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor
Tunceli'de bin yıllık dut ağaçları bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Hırsızlık yaparken yakalanan kadın 'Korona testim pozitif bilginiz olsun' diyerek kurtulmaya çalıştı
Hırsızlık yaparken yakalanan kadın "Korona testim pozitif bilginiz olsun" diyerek kurtulmaya çalıştı
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Esra Erdoğan Süleyman Soylu Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Güven Sezen Aksu Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Falcao İrfan Buz Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Karar Temmuz Ankara
Şu an buradasınız: Atletizm Milli Takımı'nın Erzurum kampı başladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 19:46:13. #1.14#
title