Atletizm Milli Takımı'na ziyaret

27.08.2019 16:00

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçedeki bir otelde kamp yapan Atletizm Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Ziyarette, Atletizm Milli Takım Federasyon Başkan Yardımcısı Yasin Taş ve Genel Sekreter Fahrettin Yıldız, Kaymakam Aksoy'a ve Başkan Acar'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek forma hediye etti.



Başkan Acar, Kızılcahamam'ın tüm spor branşlarının kamp merkezi olduğunu ifade ederek, Atletizm Milli Takımı'na başarı diledi.

Kaynak: AA