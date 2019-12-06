Atletizm Milli Takımı, Avrupa Kros Şampiyonası için Lizbon'a gitti

06.12.2019 13:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:13

Türkiye Atletizm Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası için bugün başkent Lizbon'a gitti. Hareket öncesi şampiyonaya ilişkin konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, "Olimpiyatlar öncesi çocuklarımızın form grafiğini görebilmek, potansiyelimizi görebilmek için yeni bir yarışma. Son 5 yılda elde ettiğimiz başarılar gibi Avrupa Kros Şampiyonası'nda da başarılı olmayı ümit ediyoruz" diye konuştu.

2019 yılının son büyük şampiyonası olan '26'ncı Avrupa Kros Şampiyonası', Portekiz'in başkenti Lizbon'da 40 ülkeden gelecek 600'ün üzerindeki atletin katılımıyla gerçekleştirilecek. Şampiyonada son üç yıldır en fazla madalya alan ekipler arasında bulunan Türkiye, bu yılki organizasyonda da zirveyi hedefliyor. TAF Başkanı Fatih Çintimar başkanlığındaki Atletizm Milli Takımı kafilesi Lizbon'a hareket öncesi İstanbul Havalimanı'nda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Kaynak: DHA