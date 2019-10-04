04.10.2019 13:05

- Atletizm Milli Takım kampı sona erdi

KÜTAHYA - Kütahya'nın termal ilçesi Simav'ın Eynal Kaplıcaları ve Gölcük Yaylası'nda hazırlık çalışmaları yapan milli atletlerin 25 günlük kampı sona erdi.

Milli takım antrenörü İdris Bilgiç ve Türkiye atletizm milli takımı sporcularından dünya şampiyonu özel sporcusu Oğuz Türker, Avrupa şampiyonu milli sporcu İbrahim Subaşı, Balkan şampiyonu milli sporcu Hacer Yılmaz, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer'e göstermiş olduğu misafirperverlik için teşekkür etti.

Başkan Biçer de, Atletizm Milli Takımı'nın Simav'da kamp yapmasından mutluluk duyduğunu belirterek, şampiyonlukları öncesinde Eynal Kaplıcaları ve Gölcük Yaylası'nda antrenman yaparak başarı elde etmelerine daha da sevineceklerini ifade etti.

Atletizm Yıldızlar Balkan şampiyonu Hacer Yılmaz, "Atletizm milli takımı olarak 25 günden bu yana Eynal Kaplıcaları'ndayız. Kampımız gayet verimli geçti. Bundan sonraki yarışmalarda istediğimiz dereceleri elde edeceğimize inanıyorum. Bizleri burada misafir ettiği için tüm milli takım arkadaşlarım adına, Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Bundan sonraki tüm yarışmalar öncesinde Simav'da antrenman yapacağız" dedi.

Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, "Simav Belediyesi olarak, yurt çapında faaliyet gösteren, şampiyonluk mücadelesi veren, şampiyon olmuş tüm sporcularımızı, Kütahya'nın tarihi ve termal kenti Simav'ın Eynal kaplıcalarına, Gölcük yaylasına, kamp ve hazırlık çalışmaları yapmak için bekliyoruz" diye konuştu.

Atletizm Milli Takımı'nın Kütahyalı milli sporcuları, Belediye önünde çekilen hatıra fotoğrafının ardından Simav'a veda ettiler.

Kaynak: İHA