17.08.2019 18:10

- Atletizm Milli Takım kampı Palandöken'de sürüyor

Federasyon Başkanı Fatih Çintımar, barbekü partisinde sporcuları için ocakbaşına geçti

ERZURUM - Atletizm Milli Takımının yaklaşık bir aydır devam ettirdiği Palandöken kampında sona gelindi. Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde çalışmalarını sürdüren milli atletler bugün Federasyon başkanı Fatih Çintimar tarafından tertiplenen barbekü partisinde mangal keyfi yapıp, stres attı. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, ocakbaşına geçerek milli sporculara mangalda ızgara yapıp, ikram etti.

Atletizm Federasyonu Başkanı Çintımar, kampla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Öncelikle şunu söyleyeyim ki Erzurum bir spor şehri, kamp şehri, sporun en üst seviyeye gelmesi için kamp yapılması gereken bir şehirdir. Her türlü imkanı olan, her türlü desteği olan bir şehirdir. Bu gün de sizlerde gördünüz, Atletizm Milli Takımı ile birlikteyiz. Kamp müdürümüzden, şehirdeki esnafımıza ve büyüklerimize varıncaya kadar herkes burada desteklerini sunuyorlar. Kamplar burada devam ediyor. Hem 2020 Olimpiyatları'na ve hem de daha sonra ki tüm yarışmalar için Erzurum'da ki kamplar devam etmektedir" dedi.

Çintımar: "Zirveye çıkmak için her gün biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor"

Amaçlarının Erzurum'da kamp yaparak Uluslararası alanda en iyi performansı sağlayabilmek olduğunu söyleyen Çintımar, "Bunu sağlayabilmek için de Erzurum'un hem yükseklik anlamında hem de havanın nem oranı, havanın sıcaklık oranı, Erzurum kamp yapmak için Türkiye'nin en ideal şehirlerinden birisidir. Özellikle bizler mesafeci ve dayanıklılık gerektiren bu tür spor branşlarımızda Erzurum'da kamplarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bugün de geçtiğimiz Kurban Bayramı nedeniyle sporcularımızla hem bir bayramlaşma ve hem de çocuklarımızla birlikte olabilmek ve onlarla eski ağabeylerimizi ve eski hocalarımızı camiamızı daha iyi kaynaştırabilmek adına bugün bir birliktelik yaşadık. Bu sporcularımızından olimpiyatlara, Dünya Şampiyonasına gittiğimizde orada ülkemizi en iyi temsil eden sporcularımızın çıkmasını arzu ediyoruz. Sadece bugün Erzurum Palandöken'de Atletizm Milli Takım kampı değil, yanımızda Judo Milli Takımı da kampta. Diğer federasyonlarımızdan Boks Milli Takımı, Taekvando olsun, burada bizimle kamp yapma imkanı buluyorlar. Ekonomik açıdan, iklim açısından, havanın temiz ve berrak olmasından dolayı iyi ortam var. Türkiye'nin hangi iline giderseniz gidin güneşten, sıcaklıktan, nemden dolayı tam antrenman yapılamıyor, Erzurum'da istediğiniz saatte istediğiniz yerde antrenman yapma şansınız bulunmaktadır. Bunu da Erzurum'un misafirperverliği ile Erzurum'un insanlarının gelen misafirlere hoş karşılama ortamı yapması ile burada bu kampları gerçekleştiriyoruz. Halkımızdan da sporcularımıza antrenman yaparken, koşarken, caddede gezerken gösterilen tevazu bizleri ister istemez mutlu ediyor. Bu hafta Kenya'da kamp yapan hem Kenya doğumlu sporcularımız diğer sporcularımızdan da özellikle mesafe koşacak sporcularımız Erzurum'a kampa gelecekler. Hedef bu tür kampların Erzurum'da devam etmesidir. Atletizm adına dünyada zirveye tırmanabilmek için her gün biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na ve hem de 2024 yılında hedef olarak çalışmalarına hız veriyorlar. Bizlere destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Abeylegesse: "İnşallah Doha'da daha iyi başarılar elde edeceğim"

Milli sporculardan Elvan Abeylegesse,ise İHA'ya yaptığı açıklamada, "Erzurum'da hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor, performansımı istediğim seviyeye yükseltiyorum. Erzurum şu an çok sıcak, yarışacağımız yer de çok sıcak, bunun içindir ki antrenmanlarımızı yüksek rakımlı yerlerde yapıyoruz. Hazırlıklarım çok iyi, kendimi çok iyi hissediyorum. İnşallah Doha'da daha iyi başarılar elde edeceğim. 27 Eylül'de Doha'da Dünya Şampiyonası Maratonu var orada koşacağım"dedi.

