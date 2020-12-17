Atletizm Milli Takım kampı Malatya'da yapılacak
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Atletizm Milli Takım kampı Malatya'da yapılacak

17.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:26
Atletizm Milli Takım kampı Malatya'da yapılacak

Atletizm Milli Takım kampı Malatya'da yapılacak.

Atletizm Milli Takım kampı Malatya'da yapılacak. Bir ay sürecek olan kampta milli sporcular Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları hazırlıkları yapacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları hazırlıkları kapsamında Yürüyüş Branşı Olimpik Kadro Milli Takım Hazırlık Kampı 18 Aralık 2020 - 15 Ocak 2021 tarihleri arasında Malatya'da yapılacak.

Malatya'da yapılacak olan Yürüyüş Branşı Olimpik Kadro Milli Takım Hazırlık Kampına, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerinden Atletizm Antrenörü Nihat Erim'in Milli Takım Antrenörü, Malatya Spor Lisesi öğrencisi Serhat Güngör'ün ise Milli Takım sporcusu olarak davet edildi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, "2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Yaz olimpiyat Oyunları hazırlıkları kapsamında Yürüyüş Branşı Olimpik Kadro Milli Takım Hazırlık Kampının ilimizde yapılması bizler için çok önemli. Ayrıca Milli Takım hazırlık kampına İl Müdürlüğümüz personellerinden Atletizm Antrenörü Nihat Erim'in Milli Takım antrenörü, ilimiz Spor Lisesi öğrencisi Serhat Güngör 'ün ise Milli Takım sporcusu olarak davet edilmesi bizleri çok mutlu etti. Şahsım ve kurumum adına Milli Takım Hazırlık kampı için gereken tüm desteği vereceğiz. Kampta görev alacak antrenörümüz Nihat Erim'i ve sporcumuz Serhat Güngör'ü tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 14:26:43. #1.15#
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