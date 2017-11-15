Atletizm Kros Milli Takımı'nda Hedef Şampiyonluk

Atletizm Kros Milli Takımı, 18 Kasım'da Çanakkale'de düzenlenecek Balkon Kros Şampiyonası'nın hazırlıklarını Kartalkaya'nın eteklerindeki Sarıalan Yaylası'nda sürdürüyor.



Bölgede bulunan bir otelde kamp çalışmalarına devam eden milli atletler, sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman yapıyor.



Kartalkaya'nın eteklerinde bulunan çim ve ormanlık alanlarda günde ortalama 20-30 kilometre koşu yapan milli sporcular, Balkan Kros Şampiyonası'nda takım olarak birinciliği hedefliyor.



Atletizm Kros Milli Takımı Kamp Müdürü ve eski atlet Aydın Çeken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu kamplarının son derece verimli geçtiğini belirterek, "Yüksek rakım sporcuların performansını daha olumlu etkilediği için bu tarz yerlerde kamp yapmayı tercih ediyoruz." dedi.



Balkan Kros Şampiyonası'na 4'ü kadın olmak üzere toplam 8 sporcunun katılacağını kaydeden Çeken, şampiyonaya katılacak atletlerin hem bireysel hem de takım halinde başarılı olacağına inandıklarını söyledi.



Pınar Demirtaş: "Takım halinde de şampiyonluğu hedefliyoruz"



Balkan Kros Şampiyonası'nda yarışacak 19 yaşındaki milli atlet Pınar Demirtaş da Bolu'da yaptıkları kampın son derece güzel gittiğini dile getirdi.



Parkurların çok güzel olduğuna değinen Pınar, "Kış dönemi olduğu için genelde mesafe çalışıyoruz. Bu şekilde krosa hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.



Sabahları yaklaşık 10-12 kilometre koştuklarını anlatan Pınar, "Akşamları ise bazen sabah antrenmanının tekrarı niteliğinde olan kısa koşular ya da uzun koşular yapıyoruz. Balkan Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi çok iyi şekilde temsil ederek, takım halinde de şampiyonluğu hedefliyoruz." şeklinde konuştu.