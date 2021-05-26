Atletizm Geliştirme Projesi'nin Türkiye Finali Gaziantep'te düzenlendi
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Atletizm Geliştirme Projesi'nin Türkiye Finali Gaziantep'te düzenlendi

Atletizm Geliştirme Projesi'nin Türkiye Finali Gaziantep'te düzenlendi
Bültenler - Haberler | Güncel

Spor Şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Gaziantep, ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Atletizm sporuna genç yetenekler kazandırmak ve geleceğin milli sporcularını yetiştirmek amacıyla düzenlenen Atletizm Geliştirme Projesi Türkiye Finali ve İl Karmaları Bölgesel Kros Yarışmaları Finali'ne ev sahipliği yapan Gaziantep, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 630 sporcuyu ağırladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Spor Toto Teşkilatı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Masal Park'ta gerçekleştirilen final yarışında 51 ilden yüzlerce sporcu kıyasıya yarıştı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, final programına katılarak dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce sporcuyu Gaziantep'te ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Gül, tüm sporcuları tebrik ederek Gaziantep'in ulusal ve uluslararası gerçekleştirilecek her türlü organizasyona ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

2008-2009 yaş aralığı kızlar ve erkekler, 2006-2007 yaş aralığı kızlar ve erkekler, U18 kadın ve U18 erkek kategorileri olmak üzere toplamda 6 kategoride 268 takımın mücadele ettiği yarışmaların sonunda düzenlenen ödül törenine Gaziantep Valisi Davut Gül'ün yanı sıra,Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu katıldı.

Atletizm yarışmasının ilk ayağında 2008-2009 Erkekler kategorisinde Ayhan Kaya birincilik kürsüsüne oturdu. Kaya'yı İbrahim Halil Karayılan ve Doruk Saldamlı izledi. 2006-2007 İl Karması Erkekler kategorisinde Hasan Uzun birinci, Emre Dursun ikinci, Bedirhan Güven üçüncü sırada bulundu. U18 Erkekler'de Mervan Haykır birinci, Yunus Karaaslan ikinci, Cuma Özcan üçüncü olarak yarışmayı bitirdi.

2008-2009 Kızlar kategorisinde Zeynep Özkara birinci oldu. Özkarayı, Tülin Barut ve Merve Gezici takip etti. 2006-2007 İl Karması Kızlar kategorisinde Ayça Fidanoğlu birinci, Edibe Yağız ikinci, Buse Nur Batak üçüncü sıraya yerleşti. U18 Kadınlar'da Gamze Altuntaş birinci, Buse Mayda ikinci, Ceren Kılıç üçüncülükle yarışmayı sonlandırdı.

81 ilden seçmelerin yapıldığı, 8 grupta 2 kademeli olarak gerçekleştirilen yarışların yarı finali ise Kuşadası ve Sivas'ta 1400 sporcunun katılımı ile düzenlenmişti.

Kaynak: Bültenler

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