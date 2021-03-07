Atletizm Geliştirme Projesi ilçe seçmeleri tamamlandı
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Atletizm Geliştirme Projesi ilçe seçmeleri tamamlandı

07.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:03
Atletizm Geliştirme Projesi ilçe seçmeleri tamamlandı

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm Geliştirme Projesi, ilçe seçmeleri tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm Geliştirme Projesi, ilçe seçmeleri tamamlandı.

Türk Atletizminin tabana yayılması amacıyla Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Atletizm Geliştirme Projesi yarışmaları Kuşadası ve Köşk ilçelerinde yapıldı. Kuşadası'nda ilçe seçmelerine U14 ve 16 kategorilerinde 32 genç sporcu katıldı. Köşk ilçesinde yapılan seçmelere de U14 ve U16 olmak üzere toplam 17 genç sporcu katıldı. Birinci olabilmek için birbirleri ile kıyasıya mücadeleye giren sporculara en büyük destek ailelerinden geldi.

Diğer ilçelerden ve merkezdeki gençlerin katılımı ile Kardeşköy Atletizm Sahası'nda 15 Mart 2021 Pazartesi günü saat 13: 00'de il karması yarışları yapılacak. Yarışmalar sonucunda dereceye giren U14 5 kız 5 erkek, U16 5 kız 5 erkek olmak üzere toplam 20 sporcu, 20 Mart Cumartesi günü Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilecek olan İller arası Atletizm Kros Bölge Şampiyonası'nda Aydın ilini temsil edecekler.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ilçe seçmelerine katılan ve dereceye giren sporcuları tebrik ederek, "Sporun tabana yayılması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımız her daim çalışıyor. ve bizde buna vesile olmaktan mutluluk, gurur duyuyoruz. Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında ilçe seçmelerimizi tamamlandık. 15 Mart Pazartesi günü yapılacak olan il karması yarışmalarına katılacak tüm gençlerimize başarılar diliyorum. İnşallah 20 Mart'ta Balıkesir'de ilimizi en iyi şekilde temsil edecekler. Sporcularımızın alacağı başarı bizler için çok önemli. İlerde milli sporcu yetişebilmesi için bu tür organizasyonların artması için çalışmalara devam edeceğiz. Sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

Atletizm Geliştirme Projesi ilçe seçmeleri tamamlandı
Atletizm Geliştirme Projesi ilçe seçmeleri tamamlandı
Atletizm Geliştirme Projesi ilçe seçmeleri tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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