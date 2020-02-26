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Atletizm Geliştirme Projesi İl Seçmeleri yapıldı

Isparta'da Atletizm Geliştirme Projesi İl Seçmesi yarışmaları yapıldı.

26.02.2020 17:51 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:51
Atletizm Geliştirme Projesi İl Seçmeleri yapıldı

'da Geliştirme Projesi İl Seçmesi yarışmaları yapıldı. Yarışlara 2006-2007-2008-2009 doğumlu 60'ya yakın sporcu katıldı. Sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışmalarda ilk 3'e giren sporcular 14 Mart 2020 tarihinde 'da gerçekleştirilecek olan Bölge yarışmaları grup yarışmalarına katılma hakkı kazandı. İl seçmelerinde dereceye giren sporculara madalyaları törenle takdim edildi.


Isparta Gençlik ve İl Müdürü Murat Gevrek, dereceye giren sporcuları kutlayarak, başarılarının devamını diledi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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