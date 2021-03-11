Atletizm Geliştirme Projesi İl Karmaları Kros yarışları sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Atletizm Geliştirme Projesi İl Karmaları Kros yarışları sona erdi

11.03.2021 14:16 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:26
Atletizm Geliştirme Projesi İl Karmaları Kros yarışları sona erdi

Atletizm İl Temsilciliği 2021 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm Geliştirme Projesi İl Karmaları Kros yarışları sona erdi.

Atletizm İl Temsilciliği 2021 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm Geliştirme Projesi İl Karmaları Kros yarışları sona erdi.

Esentepe Koşu Parkurunda yapılan yarışlarda 50 sporcu Aksaray ve Konya'da yapılacak olan grup müsabakalarına katılmak için mücadele etti. Yarışları yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Atletizm gelişimi projesi kapsamında yapılan yarışları önemsiyoruz. Altyapı için yapılan çalışmalar bizim için çok önemli, burada derece alan sporcular Aksaray ve Konya'da grup yarışlarında ilimizi temsil edecekler. Kayseri atletizm branşında öncü illerden, özellikle son zamanlarda yapılan ulusal ve uluslararası yarışlarda büyük başarılara imza attık. Yarışmalarda tüm emeği geçen antrenörlerimize ve personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren sporculara, madalya ve kupaları İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından verildi. - KAYSERİ

Atletizm Geliştirme Projesi İl Karmaları Kros yarışları sona erdi
Atletizm Geliştirme Projesi İl Karmaları Kros yarışları sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Murat Balcı Prens Harry Meghan Markle
Spor Mustafa Er Ali Şansalan Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Atletizm Geliştirme Projesi İl Karmaları Kros yarışları sona erdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 14:28:26. #1.14#
title