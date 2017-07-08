Atletizm Federasyonundan Milli Takım Antrenörlerine Eğitim

Türkiye Atletizm Federasyonu, Milli Takım Gelişim ve Hazırlık Kampları'nda görev yapan antrenörlere yönelik eğitim seminerleri düzenleme kararı aldı.



Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, yaptığı açıklamada milli takımlarda görev yapan antrenörlere düzenlenen kamplarda antrenman saatleri dışında kalan sürelerde gerek ulusal ve gerekse uluslararası düzeyde görevlendirilecek eğitimcilerce talep ettikleri veya eksikliği duyulan konularda verilecek seminerlerle destekleneceğini ifade etti.



Bu antrenörlere "pozitif ayrımcılık" yaparak, Antrenör Kademe Yükselmesi'nde zorunlu katılımları sonrası ücretli verilen sertifikaların bedelsiz olacağını belirten Çintimar, "Bununla birlikte yoğun çalışma ve kamp dönemlerinden ötürü zamandan tasarruf etmiş olacaklardır. Bu eğitimler diğer eğitici kaynak ve materyallerle desteklenecek ve Türk atletizmi bu çalışmalardan büyük fayda görecektir." dedi.



Bursa Kamp Eğitim Merkezi'nde devam eden Sırıkla Atlama Yaz Gelişim ve Eğitim Kampı'ndaki antrenörlere 9-14 Temmuz tarihlerinde belirlenen eğitim konularında her gün bir seminer verileceğini ifade eden Çintimar, "Antrenör eğitimi konusu ülkemizde gözden geçirilmesi gereken önemli bir eğitim meselesidir. Bu konuda farklı uygulamalarımız camia tarafından fark edilmeye başlanmıştır. Antrenör kurslarımızı talep doğrultusunda adeta antrenör adaylarının ayağına götürüyoruz." diye konuştu.



Fatih Çintimar, üniversitelerde verilen antrenörlük eğitimi konusunda da şu değerlendirmeyi yaptı:



"Yine, üniversitelerimizin spor eğitimi veren kurumlarımızın başta Antrenörlük Bölümleri'nde uzmanlık dalı eğitimi alan öğrenciler Antrenör Eğitim Yönetmeliği gereği III. kademe antrenör belgesi aldığı halde birçok üniversitemizde bu dersleri yürüten öğretim elemanlarının I veya II. Kademe Antrenör Belgesi olduğu bilinmektedir. Eğitim kurulumuzun üniversite öğretim elemanlarının en azından mezun olan öğrencinin sahip olduğu III. Kademe Antrenör Belgesi sahibi olmaları ve denklik konusundaki çalışmaları devam etmektedir. Bu konuda hafta içerisinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gerekli başvurularımızı yaparak bir başka çarpıklığın da önüne geçmeye çalışacağız. Bu mesele sadece Atletizm Federasyonunun meselesi değil, tüm spor federasyonlarının meselesidir. Öncülük etmeye çalışıyoruz."