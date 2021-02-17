Atletizm Federasyonu ile Gazi Üniversitesi arasında protokol imzalandı
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Atletizm Federasyonu ile Gazi Üniversitesi arasında protokol imzalandı

17.02.2021 20:22 | Son Güncelleme: 17.02.2021 20:25
Atletizm Federasyonu ile Gazi Üniversitesi arasında protokol imzalandı

TÜRKİYE Atletizm Federasyonu (TAF), işbirliği yaptığı eğitim kurumları arasına Gazi Üniversitesi'ni de ekledi.

TÜRKİYE Atletizm Federasyonu (TAF), işbirliği yaptığı eğitim kurumları arasına Gazi Üniversitesi'ni de ekledi.

Gazi Üniversitesi'ne bağlı Sporda Yetenek ve Performans Uygulama Araştırma Merkezi ile Türkiye Atletizm Federasyonu arasındaki birlikte çalışma protokolü Ankara'da imzalandı. TAF Başkanı Fatih Çintimar ile Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız'ın imzaladığı protokol, sporcu yetenek taraması, atletik performans testleri, sakatlıklardan korunma araştırmaları ve antrenör eğitimlerinde işbirliğini öngörüyor.

TAF Başkanı Çintimar, son dönemde yaptıkları eğitim çalışmaların yanı sıra köklü eğitim kurumlarıyla yaptıkları protokollerle birlikte atletizmin geleceğini garanti altına aldıklarını söyledi.

Yapılan görüşmede TAF Başkan Vekili Yasin Taş, TAF Genel Sekreteri Halil Akkaş, Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erdal Zorba da hazır bulundu.

 


- Ankara
Atletizm Federasyonu ile Gazi Üniversitesi arasında protokol imzalandı
Atletizm Federasyonu ile Gazi Üniversitesi arasında protokol imzalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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