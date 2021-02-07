Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Halil Akkaş: Tokyo Olimpiyatları yolunda emin adımlarla ilerliyoruz

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası bu yılın en kalabalık katılımlı organizasyonu oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri ve eski milli sporcu Halil Akkaş, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunarak, bugünkü final müsabakalarında yeni rekorlar beklediklerini belirtti.

Halil Akkaş, pandemi koşullarında tüm tedbirleri aldıklarını ifade ederek, "Son 1 yılın en kalabalık organizasyonu olan U20 ve Büyükler Türkiye Salon Şampiyonası'nda aynı şekilde pandemi kuralları çerçevesinde sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ederek organizasyonu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Umarım güzel, rekorlarla dolu bir yarışma olur. Dün ve bir önceki gün birçok sporcumuz rekor kırdı. İnşallah bugün de final müsabakalarının geneli yapılacak. Bugün de inşallah güzel derecelerle Tokyo Olimpiyatları yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

Halil Akkaş, genel sekreter olarak göreve gelmesinin ardından vefa borcunu bu şekilde ödediğini belirterek, "Ben her şeyimi bu spordan kazanan eski bir sporcu olarak vefa borcumu bu şekilde, atletizm camiasına hizmet ederek ödemek istiyorum. Gücümün yettiği kadar da Türk atletizmine Türk sporuna hizmet etmek için elimden gelen bütün gayreti göstereceğim" şeklinde konuştu."ALT YAPIYA CİDDİ YATIRIM YAPIYORUZ"Bir dönem federasyonda mesafeler koordinatörlüğü de yapan Halil Akkaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Federasyonumuz alt yapıyı ciddi anlamda koordinatörlük döneminden itibaren içinde olduğum için söylüyorum destek veriyor. Pandemi girdiğinden beri son 1 yıldır U18 olarak birkaç organizasyon yapabildik ve alt yaş grubuna çok fazla inemedik. U16, U14'te çok güzel bir jenerasyon yakaladık ama bu pandemi çerçevesindeki yasaklardan dolayı alt yaş gruplarına inemediğimizden son 1 yıldır, son 6 aydır özellikle son dönemde bir eksikliğimiz oldu. Ama geçmiş dönemde yaptığımız yatırımlar U18 ve U20'de kırılan rekorlarla kendini göstermiş oldu. Sporcularımızın başarısı süreci gayet güzel yürüttüğümüzün bir göstergesi. İnşallah Tokyo Olimpiyatları yolunda ciddi anlamda ülkemize çok güzel başarılar kazandırarak ilkleri gerçekleştirmek istiyoruz.""TOKYO OLİMPİYATLARI İÇİN HEDEF 40 KOTA"

Pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları için hedeflerinden bahseden Akkaş, "Normal şartlarda baraj geçerek olimpiyat kotası alan 14 sporcumuz var. Maratonda 4 sporcumuz barajı geçtiği için 3 sporcumuzla katılabileceğiz. Bu 13 kota demek oluyor. 4x100 ve 4x400 bayrak takımlarımızın da ciddi anlamda potansiyelleri çok yüksek. İnşallah bayrak takımlarımızla birlikte biz kotayı 40 olarak düşünüyoruz. Bu 40 sporcudan da 12-13 final ve final yarışacak sporcuların da madalya şansı çok yüksek. İnşallah hedeflediğimiz dereceleri hedeflediğimiz yarışlarda gerçekleştirip olimpiyat yolunda ilkleri gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA