Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, 13 belediyenin spor temsilcileriyle İzmir'de buluştu

İZMİR (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, 13 belediyenin spor daire başkanları ve temsilcileriyle İzmir'de toplantı yaptı.

TAF'tan yapılan açıklamada, TAF Turkcell Yüksek Performans Merkezi'ndeki toplantıda Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Çankırı Belediyesinin spor daire başkanları ve spor temsilcilerinin yer aldığı belirtildi.

Ülke çapında atletizmi yaygınlaştırmak için yapılan toplantının iki oturum halinde gerçekleştirildiği, toplantıda federasyon faaliyetlerinin yerel yönetimlerle birlikte organize edilmesi, hem atletizme hem de şehirlere katkıları üzerine bilgi alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

TAF yarışma takviminde bulunan ulusal şampiyonalar ve kulüp yarışmaların belediyelerle birlikte düzenlenebilmesi ve organizasyon yapılacak şehirlerde atletizmin tanıtımı için federasyon ve yerel yönetimlerin iş birliği üzerine fikirlerin tartışıldığı kaydedildi.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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