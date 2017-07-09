Atletizm: Elmas Lig

Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Elmas Lig'in (Diamond League) Londra ayağında erkekler 400 metre engellide üçüncü oldu.





Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından İngiltere'nin başkenti Londra'daki aynı isimli statta düzenlenen organizasyonda milli atlet, 400 metre engelli yarışında 48.24'lük derecesiyle üçüncülüğü elde etti.





Yarışta birinciliğe 48.02'lik süresiyle ABD'li atlet Kerron Clement ulaştı. Britanya Virjin Adaları'ndan Kyron McMaster ise 48.12'lik zamanıyla ikinci sırayı aldı.