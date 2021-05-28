Atletizm: Elmas Lig
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Atletizm: Elmas Lig

Atletizm: Elmas Lig
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Atletizmde Elmas Lig'in ikinci etabında piste çıkan milli sporcu Kayhan Özer, erkekler 100 metre kategorisinde 5'inci oldu.

Atletizmde Elmas Lig'in ikinci etabında piste çıkan milli sporcu Kayhan Özer, erkekler 100 metre kategorisinde 5'inci oldu.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen ikinci etap yarışlarında, milli atletlerden erkeklerde Ramil Guliyev, Yasmani Copello, Kayhan Özer, kadınlarda ise Yasemin Can piste çıktı.

2017 dünya ve 2018 Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, 200 metrede 21.09'luk derecesiyle 8. sırada yarışı tamamladı.

Kariyerinde birer Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve olimpiyat üçüncülüğü bulunan Yasmani Copello ise 400 metre engellide 49.11'lik süresiyle 6'ncılık elde etti.

100 metredeki yarışta 10.48 saniyede bitiş çizgisini geçen 22 yaşındaki Kayhan Özer ise kariyerinde bu sezonun en iyi derecesine ulaşarak 5'inci oldu.

Kadınlar 3 bin metrede mücadele eden Yasemin Can ise 8: 39.47'lik derecesiyle 6. sırada yarışı bitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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