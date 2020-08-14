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Atletizm: Elmas Lig

Elmas Lig'in (Diamond League) 2020 sezonundaki ilk etabı olan Monaco Hercules Grand Prix'sinde milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide ikinci oldu.

Atletizm: Elmas Lig
14.08.2020 23:07 | Son Güncelleme: 15.08.2020 00:05

Elmas Lig'in (Diamond League) 2020 sezonundaki ilk etabı olan Monaco Hercules Grand Prix'sinde milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide ikinci oldu.

II. Louis Stadı'nda gerçekleştirilen yarışlarda, olimpiyat madalyalı Yasmani Copello, erkekler 400 metre engellide Türkiye'yi temsil etti.

Norveçli sporcu Karsten Warholm'un 47.10 ile birinci olduğu yarışta milli atlet, 49.04'lük derecesiyle ikinciliği elde etti.

Erkekler 200 metrede piste çıkan milli atlet Ramil Guliyev ise 20.80'lik derecesiyle beşinci sırada kaldı.

Yarışta ABD'li Noah Lyles 19.76 ile birinci, kardeşi Josephus Lyles 20.30 ile ikinci olurken, Türk asıllı Alman atlet Deniz Almas da 20.64 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

Joshua Cheptegei'den dünya rekoru

Ugandalı atlet Joshua Cheptegei, erkekler 5 bin metrede 12.35.36'lık derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Bu alanda önceki rekor, 12.37.35 ile Etiyopyalı Kenenisa Bekele'ye aitti.

Kaynak: AA

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