Atletizm: Çoklu Branşlar Kupası
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Atletizm: Çoklu Branşlar Kupası

Atletizm: Çoklu Branşlar Kupası
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Atletizm Çoklu Branşlar Kupası'nda dekatlonda 7 bin 23 puan elde eden İlkay Aydemir, bu branşta Türkiye'de 7 bin barajını geçen ikinci sporcu oldu.

Atletizm Çoklu Branşlar Kupası'nda dekatlonda 7 bin 23 puan elde eden İlkay Aydemir, bu branşta Türkiye'de 7 bin barajını geçen ikinci sporcu oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, İstanbul'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden İlkay Aydemir'in, Alper Kasapoğlu'nun ardından son 24 yıl içinde dekatlonda en iyi dereceyi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'de bu branşta 7 bin 757 puanla Alper Kasapoğlu'nun rekoru elinde bulundurduğu aktarıldı.

Çoklu Branşlar Kupası'nda 20 yaş altında birinciliği erkeklerde Mustafa Anıl Korkmaz'ın, kadınlarda ise Ezgi Şayir'in elde ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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