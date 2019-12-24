Atletizm çalıştayı İstanbul'da tamamlandı

24.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:10

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdiği Türk Atletizmi Gelişim ve Vizyon Toplantısı, İstanbul'da 23-24 Aralık günlerinde yapıldı.



Türkiye Atletizm Federasyonu'nun yeni sezon öncesinde atletizm liglerinde yer alan kulüp temsilcilerini bir araya getirdiği ve özellikle kulüplerin sorunları üzerine çalışma yürüten 'Türk Atletizmi Gelişim ve Vizyon Toplantısı', İstanbul'da yapıldı. İki günlük çalıştayda yer alan 45 kulüp yetkilisi, üç konu başlığında görüşlerini aktardı.



Açılışını TAF Başkanı Fatih Çintimar'ın yaptığı toplantıya İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Dr. Cemil Bağlama, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk de katılarak birer konuşma yaptı. Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Ali Düşmez de toplantının ilk gününde çalışmalara katkı verdi.



Toplantıda, 'Atletizm kulüplerinin idari, mali ve sportif yapılanması', 'Kulüplerin yarınlarının planlanması ve vizyonları' ve 'Stratejik Planlama' başlıklarının çalışıldığı üç ayrı grubun önerileri bir araya getirilerek sonuç bildirgesi oluşturuldu. Kendi alanlarında akademik çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Erkut Konter, Prof. Dr. Fikret Soyer ve Prof. Dr. Mehmet Bayansalduz'un moderatörlüğündeki çalıştayın sonuç bildirgesini ise Prof. Dr. Yusuf Can aktardı. Kapanışta konuşan TAF Başkanı Fatih Çintimar, verimli çalışmaya katkı veren kulüp yetkilileri ve akademisyenlere teşekkür ederken, mayıs ayında yeni bir çalıştayla daha geniş bir değerlendirme yapacaklarını aktardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA