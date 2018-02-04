Atletizm: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Şampiyonası

Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Şampiyonası, Portekiz'de yapıldı. Türkiye, takımlar ve bireyselde 4'er olmak üzere 8 madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan alınan bilgiye göre, Mira kentinde düzenlenen organizasyonda 6 Türk takımından 40 sporcu yarıştı. Fenerbahçe, 20 yaş altı kızlarda takım şampiyonluğu elde ederken, Gaziantep Şölen Spor Kulübü bronz madalya kazandı. Fenerbahçe ayrıca 20 yaş altı erkeklerde 3. oldu. Bursa Büyükşehir Belediyespor'un büyük kadınlarda bronz madalya kazandığı şampiyonada Türk takımları, büyük erkeklerde derece elde edemedi.

Bireysel kategoride, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Ramazan Özdemir 3. sırada yer alırken, büyük kadınlarda madalya alan Türk sporcu olmadı. 20 yaş altı kızlarda Fenerbahçe'den Emine Akbingöl gümüş, Gaziantep Şölen Spor Kulübünden İnci Kalkan bronz madalyanın sahibi oldu. 20 yaş altı erkeklerde ise Fenerbahçeli Ömer Amaçtan takımına bronz madalya kazandırdı.