Atletizm: Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası

Atletizmde, Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası, yarın Slovenya'nın Kamnik kentinde yapılacak. Türkiye, şampiyonaya 13 atletle katılacak.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gençler ve büyüklerde toplam 4 kategorideki her disiplinde kürsüyü hedefleyen milli takımın, şampiyona tarihinde 28 altın, 18 gümüş, 18 de bronz madalyası bulunuyor.



Avrupa Şampiyonası'nda madalya için koşacak milli takımda şu sporcular yer alıyor:



Bahar Atalay, Selma İsot, Eylem Gür, Beyza Çiftçi, Cihan Kaçmaz, Ahmet Alkanoğlu, Emrah Günen, Abdulselam Bingöl, Nursel Karataş, Ferhat Bozkurt, Ramazan Karagöz, Ahmet Arslan, Orhan Avcı.