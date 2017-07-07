Atletizm: Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası
Atletizmde, Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası, yarın Slovenya'nın Kamnik kentinde yapılacak.
Atletizmde, Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası, yarın Slovenya'nın Kamnik kentinde yapılacak. Türkiye, şampiyonaya 13 atletle katılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gençler ve büyüklerde toplam 4 kategorideki her disiplinde kürsüyü hedefleyen milli takımın, şampiyona tarihinde 28 altın, 18 gümüş, 18 de bronz madalyası bulunuyor.
Avrupa Şampiyonası'nda madalya için koşacak milli takımda şu sporcular yer alıyor:
Bahar Atalay, Selma İsot, Eylem Gür, Beyza Çiftçi, Cihan Kaçmaz, Ahmet Alkanoğlu, Emrah Günen, Abdulselam Bingöl, Nursel Karataş, Ferhat Bozkurt, Ramazan Karagöz, Ahmet Arslan, Orhan Avcı.