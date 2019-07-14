Atletizm: Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası

İsveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Ayşe Tekdal, 20 kilometre yürüyüşte altın madalya elde etti.

Atletizm: Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası

İsveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Ayşe Tekdal, 20 kilometre yürüyüşte altın madalya elde etti.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gavle kentindeki organizasyonda milli sporcu Ayşe Tekdal 20 kilometre yürüyüşte 1.34.47'lik derecesiyle birinci oldu.
Ayşe Tekdal, böylece Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırdı.

Kaynak: AA
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