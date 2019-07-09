Atletizm: Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası
Atletizmde Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası İsveç'te yapılacak.
Atletizmde Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası İsveç'te yapılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gavle kentinde 11-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'den 50 atlet yarışacak.
Ay-yıldızlı ekibin 30 branşta madalya arayacağı müsabakalarda 49 ülkeden 1100'ün üzerinde sporcu mücadele edecek.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek atletler ve branşları şöyle:
Erkekler:
100 metre: Kayhan Özer
200 metre: Ekrem Ayhan
400 metre: Ekrem Ayhan, Akın Özyürek
1500 metre: Abdurrahman Gediklioğlu
10 bin metre: Sezgin Ataç
3 bin metre engelli: Muhammet Çelebi, Oğuzhan Ülger, Yunus Emre Akkuş
110 metre engelli: Harun Akın, Furkan Aktaş, Mikdat Sevler
400 metre engelli: Sinan Ören
Yüksek atlama: Alperen Acet, Metin Doğu, Enes Talha Şenses
Sırıkla atlama: İlkay Aydemir, Ersu Şaşma
Uzun atlama: Emre Dalkıran, Yiğit Yeşilçiçek
Üç adım atlama: Necati Er, Mert Çiçek
Disk atma: Berke İnaloğlu
Çekiç atma: Hakan Mert Sözüdiri
Cirit: Ümmet Değermenci, Emin Öncel, Toygar İsmet Pekbak
20 kilometre yürüyüş: Abdülselam İmuk, Salih Korkmaz
4x100 metre: Ekrem Ayhan, Cafer Güneş, Kayhan Özer, Akın Özyürek, Mustafa Onur Sadıkoğlu, Furkan Yıldırım
4x400 metre: Ekrem Ayhan, Bayraktar Berkay Çalık, Mahsum Korkmaz, Sinan Ören, Akın Özyürek, Okan Yılmaz
Kadınlar:
800 metre: Damla Çelik, Rahime Tekin
1500 metre: Damla Çelik, Burcu Subatan
5 bin metre: Yayla Kılıç
10 bin metre: Yayla Kılıç, Nuran Satılmış
3 bin metre engelli: Sümeyye Erol, Semra Karaslan, Gülnaz Uskun
Yüksek atlama: Merve Menekşe, Buse Savaşkan
Uzun atlama: Tuğba Danışmaz
Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz
Gülle atma: Aysel Yılmaz, Sinem Yıldırım
Çekiç atma: Deniz Yaylacı
Cirit atma: Eda Tuğsuz
20 kilometre yürüyüş: Ayşe Tekdal