Atletizm: Avrupa 10 bin metre kupası

Atletizmde Avrupa 10 bin metre kupası, İngiltere'de yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Londra'daki Parliament Hill Atletizm Parkuru'ndaki yarışlarda Türkiye'yi erkeklerde Aras Kaya ve Sezgin Ataç, kadınlarda ise Sevilay Eytemiş temsil etti.

Erkekler A Yarışı'nda mücadele eden Aras Kaya, 28.21.33'lük derecesiyle 9'uncu sırada yer alırken, Erkekler B Yarışı'nda piste çıkan 10 bin metre Türkiye şampiyonu Sezgin Ataç ise 28.52.54 ile 4'üncü oldu.

Kadınlar B yarışında mücadele eden Sevilay Eytemiş ise müsabakayı 3'üncü olarak tamamladı. Sevilay, 32.54.69 koştuğu yarışta en iyi derecesini 33 dakikanın altına çekti ve 2020 Avrupa Şampiyonası için barajı geçti.

Kaynak: AA