DİYARBAKIR - Atletizm antrenörü Rus çift, Diyarbakırlı antrenör ve sporculara tecrübelerini aktardı
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DİYARBAKIR - Atletizm antrenörü Rus çift, Diyarbakırlı antrenör ve sporculara tecrübelerini aktardı

22.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:11

Türkiye Atletizm Federasyonu koordinesinde yürütülen proje kapsamında Diyarbakır'a gelen Rus antrenör çift Sergey ve Tatiana Dementeva, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki antrenör ve sporculara tecrübelerini aktardı.

Türkiye Atletizm Federasyonu koordinesinde yürütülen proje kapsamında Diyarbakır'a gelen Rus antrenör çift Sergey ve Tatiana Dementeva, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki antrenör ve sporculara tecrübelerini aktardı.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan antrenör ve sporcular, kente gelen Rus antrenör çift Sergey ve Tatiana Dementeva tarafından kampa alındı.

Sprint ve engelli koşu branşlarında 3 günlük yoğun eğitim programına alınan antrenör ve sporcular, olimpiyatların yanı sıra dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmek için ter dökecek.

Eğitim verdiği branşlarda uzman antrenör olan Sergey Dementeva, AA muhabirine, kamp çalışmasında maksimum hıza nasıl ulaşılır, bunun için neler gerekli ve yarışmalara nasıl hazırlanılması gerektiği gibi konularda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Dementeva, "Diyarbakır'da çok iyi antrenör ve sporcular gördük. Bir potansiyel var. Doğru adımlar atılırsa daha iyi yerlere gelinebilir. Diyarbakır'ı da beğendim, güzel bir şehir." diye konuştu.

"Yürüyüş branşında olimpiyatlara gidecek sporcumuz var"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, AA muhabirine, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yurt dışından getirilen, sprint ve engelli koşu branşlarında kendini kanıtlamış antrenörleri, sporcular ve antrenörlerle buluşturduklarını dile getirdi.

Antrenörlerin kendilerini daha iyi yetiştirmesini ve sporcuların teknik anlamda daha donanımlı olmalarını sağlayarak, ileriki yarışmalarda Diyarbakır'ın adını duyurmayı hedeflediklerini kaydeden Uslu, "Diyarbakır'da yürüyüş branşında olimpiyatlara gidecek sporcumuz var. Branşların artması ve daha fazla sporcunun çeşitli yarışmalarda madalya getirmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençleri her branşta spor yapmaya davet eden ve tesislerin 7 gün 24 saat sporseverlerin emrinde olduğunu kaydeden Uslu, gençleri sporla buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Diyarbakır'ın adını her branşta bir üst ligde görmek istediklerini aktaran Uslu, "Yaptığımız çalışmalarla Diyarbakır, bir spor kenti olacak. Medeniyetler kenti Diyarbakır'ın spor kenti de olmasını istiyoruz. Diyarbakır, başarılarıyla anılan adeta sporcu fabrikası olacak." diye konuştu.

Diyarbakırlı sporcular olimpiyat yolunda

Türkiye Atletizm Federasyonu Sprint Altyapı Koordinatörü Ahmet Ali Baş, sprint ve engelli koşu branşlarında Diyarbakır'daki genç nesillere, yeni yetişecek yeteneklere doğru teknik eğitimlerin doğru yöntemlerle verilmesi için yurt dışından gelen antrenörlerle eğitim programı düzenlediklerini söyledi.

Diyarbakır'da geride kalan yıllarda çok değerli sporcuların yetiştiğini anlatan Baş, kentte sporun gelişmesi için federasyon olarak her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.

"Diyarbakır bizim için atletizm potansiyeli en yüksek illerden biri." diyen Baş, şunları ifade etti:

"Tokyo Olimpiyatları, bu yıl yapılacak. Şu anda halihazırda Diyarbakır'da yetişmiş bir sporcumuz kota aldı. İki sporcumuz da kota pozisyonunda. Allah nasip ederse Diyarbakır ve ülkemizi 3 yürüyüşçümüz olimpiyatlarda temsil edecek."

DİYARBAKIR - Atletizm antrenörü Rus çift, Diyarbakırlı antrenör ve sporculara tecrübelerini aktardı
DİYARBAKIR - Atletizm antrenörü Rus çift, Diyarbakırlı antrenör ve sporculara tecrübelerini aktardı
DİYARBAKIR - Atletizm antrenörü Rus çift, Diyarbakırlı antrenör ve sporculara tecrübelerini aktardı
DİYARBAKIR - Atletizm antrenörü Rus çift, Diyarbakırlı antrenör ve sporculara tecrübelerini aktardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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