Atletizm: 82. Büyük Atatürk Koşusu

Ankara'da yapılan 82. Büyük Atatürk Koşusu'nda, kadınlar kategorisinde Mardin Atletizm Spor Kulübü birinci oldu.



27 Aralık 2017'de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın startını verdiği ve binden fazla atletin katıldığı yarışmada, Mardin Atletizm Spor Kulübü, 9 puanla birinciliği elde etti.



Mardin Atletizm Spor Kulübü Mehmet Münir Cura, yaptığı açıklamada, 82. Büyük Atatürk Koşusu'nda şampiyonluk kupasını, Mardin'e getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Cura, şunları kaydetti:



"Bu başarımız tesadüf değildir. Atletizm spor kulübümüz ülkemizde bir marka oldu. 2008'de eski Mardin Valimiz Mehmet Kılıçlar'ın desteğiyle kurulan kulübümüz, Mardin genelinde atletizm sporunu bugüne kadar 2 bin 500'ü aşkın çocuk ve gençlere yönelik çalışmalar yaparak bu sporu sevdirmiştir. Altyapıda sadece 2017'de ulusal yarışmalarda 8 madalya alarak tamamladık."