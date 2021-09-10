Atletizm 20 Yaş Altı Kulüpler Ligi Final Kademesi müsabakaları sona erdi - Haberler Spor
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Atletizm 20 Yaş Altı Kulüpler Ligi Final Kademesi müsabakaları sona erdi

AA / Muharrem Cin - Haberler | Spor
Atletizm 20 Yaş Altı Kulüpler Ligi Final Kademesi müsabakaları sona erdi

Kütahya'da düzenlenen Atletizm 20 Yaş Altı Kulüpler Ligi Final Kademesi müsabakaları sona erdi.

Kütahya'da düzenlenen Atletizm 20 Yaş Altı Kulüpler Ligi Final Kademesi müsabakaları sona erdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından Turkcell sponsorluğunda Halil Akkaş Stadı'nda düzenlenen yarışlara, 14 ilden yaklaşık 400 sporcu katıldı. Müsabakalar, 26 branşta yarışlara sahne oldu.

Organizasyonda, Erkeklerde İstanbul ENKA Spor Kulübü 139,5 puanla birinci, Fenerbahçe Spor Kulübü 130,5 puanla ikinci, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Spor Kulübü 112 puanla üçüncü oldu.

Kadınlarda ise İstanbul ENKA Spor Kulübü 136 puanla birinci, Fenerbahçe 125 puanla ikinci, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ise 99 puanla üçüncülüğü elde etti.

TAF Genel Sekreteri Halil Akkaş, müsabakaların büyük mücadelelere sahne olduğunu belirterek, "Bugün şampiyon olan sporcularımız 2024 ve 2028 yılındaki olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek genç ekibin oluşmasının temellerini atacaklar." dedi.

AA / Muharrem Cin - Spor Haberleri
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