Atletine kokain saklayan İranlı yolcu İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda, atletinde toplam 151 gram kokain saklayan İranlı yolcu tutuklandı.

Polis ekipleri, 16 Ocak'ta yaptığı çalışmalar kapsamında, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne gelen İranlı yolcu F.S'den şüphelendi.

Takip edilen zanlı, bilet ve pasaport işlemlerinin ardından uçağa binmek üzere kontrol noktasına geçti. Üst aramasında F.S'nin giydiği atletin içerisinde küçük gözler halinde zulalanmış, şeffaf naylonlara sarılı 15 parça madde tespit edildi. İncelemelerde, bunun 151 gram kokain olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan F.S, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.