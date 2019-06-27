Atletikspor U16 takımı fırsat tepti

Kayseri OSB Atletikspor U16 Türkiye Şampiyonası 2.kademe grubunda Gaziantep'te oynadığı maçta Osmaniye FK ile 1-1 berabere kalarak fırsat tepti.

Atletikspor U16 takımı fırsat tepti

Kayseri OSB Atletikspor U16 Türkiye Şampiyonası 2.kademe grubunda Gaziantep'te oynadığı maçta Osmaniye FK ile 1-1 berabere kalarak fırsat tepti.

U16 Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Kayseri OSB Atletikspor Gaziantep'te oynadığı ilk maçta Osmaniye FK önünde ilk yarıyı Ömer Yıldız'ın golü ile 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda 1-0 önde olan Mavi-Beyazlılar skoru koruyamadı ve sahadan 1-1'lık sonuçla ayrıldı.

Kayseri OSB Atletikspor bugün saat 18.30'da oynayacağı Diyarbakır DSIspor maçını kazanarak adını finale yazdırmak istiyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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