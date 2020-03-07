Atletico Madridli oyunculardan maç sonu üçlüsü

07.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:24

Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı, maç sonunda galibiyet sevincini siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirerek yaşadı.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle düzenlenen Vodafone Kupası'nda Atletico Madrid Vodafone Park'ta karşılaştığı Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı 2-0'lık skorla mağlup ederek, kupanın sahibi oldu. Mücadelenin sona ermesiyle, İspanyol ekibinin oyuncuları statta bulunan Beşiktaşlı taraftarlara üçlü çektirdi. Galibiyeti siyah-beyazlılarla kutlayan Atletico Madridli oyuncular, daha sonra sahada orta yuvarlağın üzerine dizilerek Beşiktaşlı oyuncularla birlikte de üçlü çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA