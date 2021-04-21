Atletico Madrid ve Inter, Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacak
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Atletico Madrid ve Inter, Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacak

Atletico Madrid ve Inter, Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacak
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor

İspanya'nın Atletico Madrid ve İtalya'nın Inter kulüpleri, Avrupa Süper Ligi'ne katılmaktan vazgeçtiklerini duyurdu.

İspanya'nın Atletico Madrid ve İtalya'nın Inter kulüpleri, Avrupa Süper Ligi'ne katılmaktan vazgeçtiklerini duyurdu.

Atletico Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun bu sabah yaptığı toplantıda, Avrupa Süper Ligi'nden çıkma kararının oluşumda yer alan kulüplere iletildiği belirtildi.

Geçen pazartesi günü katılma kararı aldığı lig için, "artık mevcut koşullar olmadığından dolayı" ayrıldığını duyuran Atletico Madrid, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kulüp için kırmız-beyaz ailesini oluşturan tüm grupların, özellikle taraftarlarımız arasında uyum şarttır. A takım kadrosu ve teknik direktörü, sporun erdemlerinin diğer kriterlerden üstün olması gerektiğini anlayarak kulübün kararından duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir."

Turnuvadan çekilen ilk İtalyan kulübü Inter oldu

Avrupa Süper Ligi girişimini başlatan 12 kulüpten biri olan İtalya'nın Inter takımı da, artık bu projenin bir parçası olmayacağını bildirdi.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Inter Milano, kulübün artık Süper Lig projesinin bir parçası olmadığını teyit eder." ifadesi kullanıldı.

Kulübün taraftarlara her zaman en iyi futbol deneyimini yaşatmak için kararlı olduğu belirtilen açıklamada, "Yenilik ve kapsayıcılık kuruluşumuzdan bu yana DNA'mızın bir parçasıdır. Futbol endüstrisini geliştirmek için tüm paydaşlarla olan ilişkimiz katiyen değişmeyecektir." denildi.

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Inter, her sektörde olduğu gibi futbolun da mali sürdürülebilirlik çerçevesinde dünyanın her yerinden, her yaştan taraftarları tutabilmek için daimi biçimde rekabetlerin geliştirilmesine inanıyor. Bu vizyon doğrultusunda, hepimizin sevdiği sporun geleceği için tüm paydaşlar ve kurumlarla çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı almış, İngiliz ekipleri gelen tepkilerin ardından organizasyondan çekilmişti.

Mevcut durumda Real Madrid, Barcelona, Juventus ve Milan oluşumda yer alsa da projenin askıya alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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