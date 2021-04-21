Atletico Madrid ve Inter, Avrupa Süper Ligi'nden çekildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atletico Madrid ve Inter, Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

Atletico Madrid ve Inter, Avrupa Süper Ligi'nden çekildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İspanyol ekibi Atletico Madrid ile İtalyan temsilcisi Inter, Avrupa Süper Ligi'nden çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

İspanyol ekibi Atletico Madrid ile İtalyan temsilcisi Inter, Avrupa Süper Ligi'nden çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

Avrupa Süper Ligi'nde dağılmalar devam ediyor. İngiliz ekipleri Liverpool, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham ve Arsenal'in ardından İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ve İtalyan takımı Inter, bu ligden çekildiğini duyurdu. Madrid'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının ardından Süper Lig'den çekilme karar aldıkları ifade edildi. Açıklamada, kulüp ile taraftarların arasındaki uyumun önemli olduğuna dikkat çekildi.

Inter de yaptığı açıklamada, kulübün artık Avrupa Süper Ligi projesinin bir parçası olmadığı ifade edilirken, taraftarlara her zaman en iyi futbol deneyimini yaşatmak için kararlı oldukları belirtildi.

İki kulübün de ayrılmasının ardından Avrupa Süper Ligi'nde Real Madrid, Barcelona, Milan ve Juventus kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Madrid mahkemesi, Avrupa Süper Ligi kulüplerine olası yaptırımları engelleyecek tedbir kararı aldı
Madrid mahkemesi, Avrupa Süper Ligi kulüplerine olası yaptırımları engelleyecek tedbir kararı aldı
GS TV'ye konuk olan Luyindama, iddialı konuştu: Takıma güveniyorum ve biz şampiyon olacağız
GS TV'ye konuk olan Luyindama, iddialı konuştu: Takıma güveniyorum ve biz şampiyon olacağız
Gol krallığında zirvede olan Boupendza fırtınası Antalyaspor karşısında da esti, Hatay 3 puana erişti
Gol krallığında zirvede olan Boupendza fırtınası Antalyaspor karşısında da esti, Hatay 3 puana erişti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Müge Anlı Ebru Gündeş Merve Dizdar
Spor Ünal Karaman Hakan Arslan Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Atletico Madrid ve Inter, Avrupa Süper Ligi'nden çekildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 13:25:34. #1.15#

title