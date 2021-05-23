Atletico Madrid taraftarlarının şampiyonluk kutlaması
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Atletico Madrid taraftarlarının şampiyonluk kutlaması

Anadolu Ajansı / Santi Deva - Haberler | Güncel

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 38. hafta maçında, Real Valladolid'i Valladolid'deki Jose Zorrilla Stadı'nda yenen Atletico Madrid takımı 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 38. hafta maçında, Real Valladolid'i Valladolid'deki Jose Zorrilla Stadı'nda yenen Atletico Madrid takımı 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. Karşılaşma sonrasında Atletico Madrid taraftarları, meydanlarda toplanarak şampiyonluk sevinci yaşadı.

Atletico Madrid taraftarlarının şampiyonluk kutlaması
Atletico Madrid taraftarlarının şampiyonluk kutlaması
Atletico Madrid taraftarlarının şampiyonluk kutlaması
Atletico Madrid taraftarlarının şampiyonluk kutlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Santi Deva

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