Atletico Madrid taraftarlarının şampiyonluk kutlaması
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 38. hafta maçında, Real Valladolid'i Valladolid'deki Jose Zorrilla Stadı'nda yenen Atletico Madrid takımı 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 38. hafta maçında, Real Valladolid'i Valladolid'deki Jose Zorrilla Stadı'nda yenen Atletico Madrid takımı 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. Karşılaşma sonrasında Atletico Madrid taraftarları, meydanlarda toplanarak şampiyonluk sevinci yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Santi Deva