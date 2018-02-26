Atletico Madrid, Sevilla'yı 5-2 Yendi
La Liga'da Atletico Madrid deplasmanda Sevilla'yı 5-2 mağlup etti.
La Liga'da 25. hafta mücadelesinde Sevilla ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 29. dakikasında Diego Costa ile öne geçen Atletico Madrid, 42. dakikada Antoine Griezmann ile bir gol daha buldu ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın 51. dakikasında Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı 3'e çıkardı.
SEVILLA KARŞISINDA DURUMU 5-0'A GETİRDİ
65. dakikada Koke ve 81. dakikada Griezmann ile Atletico Madrid deplasmanda Sevilla karşısında 5-0 öne geçti.
Sevilla 85. dakikada Sarabia ve 89. dakikada Nolito iki gol buldu ve Atletico Madrid deplasmanda Sevilla'yı 5-2 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 58'e çıkardı. Sevilla ise 10. mağlubiyetini alarak 39 puanda kaldı.