Atletico Madrid - Sevilla İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Atletico Madrid - Sevilla İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

12.01.2021 12:06 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:09
Atletico Madrid - Sevilla İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Atletico Madrid - Sevilla maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Atletico Madrid - Sevilla maçıdır. Peki Atletico Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

ATLETİCO MADRİD - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Atletico Madrid - Sevilla maçı 12 Ocak Salı günü bu akşam saat 23:30 'da başlayacaktır.

ATLETİCO MADRİD - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Sevilla maçını Smart Spor HD Web , D-Smart 77 kanalından izleyebilirsiniz.

ATLETİCO MADRİD - SEVİLLA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Wanda Metropolitano Stadyumu, Madrid'da oynanacak.

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