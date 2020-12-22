Atletico Madrid - Real Sociedad ne zaman, saat kaçta başlayacak? Atletico Madrid - Real Sociedad maçı hangi kanalda? Canlı İzle!

22 Aralık'ta oynanacak olan, Atletico Madrid - Real Sociedad ne zaman, saat kaçta başlayacak? Atletico Madrid - Real Sociedad maçı hangi kanalda? Atletico Madrid - Real Sociedad canlı İzle!

22 Aralık'ta oynanacak olan,Atletico Madrid - Real Sociedad ne zaman, saat kaçta başlayacak?Atletico Madrid - Real Sociedadmaçı hangi kanalda?Atletico Madrid - Real Sociedad canlı İzle! İşte detaylar

Atletico Madrid - Real Sociedad ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Real Sociedad ve Atletico Madrid 22.12.2020 Salı günü İspanya La Liga karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bilyoner TV canlı yayınlıyor.

Real Sociedad Atletico Madrid Hangi Tarihte?

Real Sociedad Atletico Madrid Futbol karşılaşması tarihi 22.12.2020

Real Sociedad Atletico Madrid Hangi Kanalda?

Real Sociedad - Atletico Madrid maçını Bilyoner TV canlı olarak yayınlayacak

Real Sociedad Atletico Madrid Maçı Hangi Gün?

Real Sociedad - Atletico Madrid maçı Salı günü oynanacak

Real Sociedad Atletico Madrid Saat Kaçta?

Real Sociedad - Atletico Madrid Maçın başlama saati 21:45

Cezalı ve Sakat Oyuncu Var mı?

Real Sociedad'da Luca Sangalli ve Mikel Oyarzabal sakat olan isimler. Atletico Madrid'de Hector Herrera'nın sakatlığı bulunuyor.

Real Sociedad'ın ilk 11'i

Real Sociedad'ın muhtemel kadrosu: Alex Remiro, Zaldua, Gorka Elustondo, Diego Llorente, Aihen Munoz, Roberto Lopez, Zubeldia, Mikel Merino, Portu, Barrenetxea, Alexander Isak

Atletico Madrid'ın ilk 11'i

Atletico Madrid'in muhtemel kadrosu: Jan Oblak, Reanan Lodi, Savic, Felipe, Kieran Trippier, Koke, Saul, Correa, Kondogbia, Carrasco, Joao Felix

Real Sociedad 5 Maçtır Kazanamıyor

Real Sociedada adına son haftalarda işler pek yolunda gitmiyor. La Liga'da Villarreal maçı ile başlayan kötü süreç, geçtiğimiz hafta Levante deplasmanında da devam etti. Levante'ye karşı 1-0 öne geçtikleri maçı 2-1 kaybettiler. Aynı sonucu bir önceki maçta Barcelona karşısında almışlardı. Son 3 maçında Elbar, Barcelona ve Levante karşısında öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan bir Real Sociedad var. Imanol'un öğrencileri son 5 maçta yaşadığı üst üste puan kayıpları ile liderliği Atletico Madrid'e kaptırdı. Bugün maç öncesinde Real Sociedad'da Luca Sangalli ve Mikel Oyarzabal sakat olan isimler.

Atletico Madrid Lider Konumda

Atletico Madrid, geçtiğimiz haftayı galibiyet ile kapatan takımlardan biriydi. Wanda Metropolitan'da konuk ettikleri Elche'yi 3-1 ile geçtiler. GollerLuis Suarez ve Diego Costa'dan geldi. Sakatlığını tamamen atlatan Diego Costa, takıma golle döndü. Diego Simeone'nin özellikle hücum hattında eli biraz daha güçlendi gibi. Son 5 La Liga maçında 4 galibiyet alan ve sadece Real Madrid'e kaybeden Atletico Madrid, 29 puan ile lider konumda. Bugün karşılaşacakları Real Sociedad maçı öncesinde Atletico Madrid'de Hector Herrera'nın sakatlığı bulunuyor.